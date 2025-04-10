В омском минздраве рассказали о состоянии 4-летнего ребенка, сбитого самокатчиком

В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали «КП Омск» состояние 4-летнего ребенка, на которого накануне вечером на пешеходной дорожке улицы гостиницы Cosmos на электросамокате наехал юноша.
«После осмотра и оказания помощи был отпущен домой, состояние удовлетворительное», —сообщили «КП Омск» в региональном министерстве.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего ДТП. Это уже второй подобный случай в Омске за текущий сезон. Добавим, что согласно поправкам в закон, электросамокаты приравнены к традиционным ТС, и водители этого вида транспорта несут такую же ответственность, как и водители автомобиля.