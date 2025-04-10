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Сенатор Дмитрий Рогозин посетил Ростов и возмутился шумом донской столицы

Сенатор Дмитрий Рогозин посетил Ростов и возмутился шумом донской столицы.

Источник: Аргументы и факты

Он назвал город «кричащим и жужжащим».

Соответствующий пост сенатор РФ от Запорожской области разместил в своём ТГ-канале.

«Ростов и я. Мы не узнали друг друга. Я с бородой и в военной форме. А город — в летящих мимо авто и мото. Всё непривычно громко», — написал начальник центра специального назначения «Барс-Сармат».

Он подчеркнул, что, по мнению сенатора, город сильно изменился. Отовсюду звучит современная музыка, лезгинка, шансон. Завершил Дмитрий Рогозин своё высказывание намёком, что город можно немного «угомонить».