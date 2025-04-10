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Два месяца будет ограничено движение на обходе пяти населенных пунктов Башкирии

В Башкирии до 16 июня закроют проходящую через три района дорогу.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на два месяца ограничат движение на обходе пяти населенных пунктов в Дюртюлинском, Илишевском и Чекмагушевском районах. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ограничительные меры будут действовать с 16 апреля до 16 июня. На участке будут проводить устройство автоматической системы управления дорожным движением.

Объездной маршрут для всех типов транспорта власти организовали по старому направлению трассы М-7 «Волга».

Чиновники попросили водителей соблюдать внимательность на дороге, учитывать грядущее ограничение и соблюдать ПДД.

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