В Красноярске появится новый автобусный маршрут

С 14 апреля в Красноярске начнет работать новый автобусный маршрут № 69. В городском департаменте транспорта рассказали, что он будет соединять микрорайон Солнечный и поселок Индустриальный.
Решение о запуске приняли по просьбам горожан и сотрудников предприятий, расположенных на улице Пограничников. Начинать работу маршрут будет в 06:20, а заканчивать — в 21:10. Интервал движения в самые загруженные часы — 25 минут, в течение дня с уменьшением пассажиропотока — больше.
Путь будет проходить по улицам: 60 лет образования СССР, Енисейский тракт, 9 Мая, Комсомольский, Ястынская, Пограничников, Кразовская и поселок Индустриальный.
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