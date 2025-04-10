В Красноярске появится новый автобусный маршрут

Решение о запуске приняли по просьбам горожан и сотрудников предприятий, расположенных на улице Пограничников. Начинать работу маршрут будет в 06:20, а заканчивать — в 21:10. Интервал движения в самые загруженные часы — 25 минут, в течение дня с уменьшением пассажиропотока — больше.