Бастрыкин снова потребовал разобраться с бродячими собаками в Волгограде

В Волгограде жители Советского района уже не знают, куда обращаться за помощью. Стая агрессивных бродячих собак долгое время держит в страхе весь микрорайон. Собаки, обитающие вблизи жилого дома, школы и остановки, систематически нападают на людей. Дети боятся выходить из дома, взрослые — опасаются за свою безопасность. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в следкоме, волгоградцы обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.