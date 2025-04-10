Бастрыкин снова потребовал разобраться с бродячими собаками в Волгограде

В Волгограде жители Советского района уже не знают, куда обращаться за помощью. Стая агрессивных бродячих собак долгое время держит в страхе весь микрорайон. Собаки, обитающие вблизи жилого дома, школы и остановки, систематически нападают на людей. Дети боятся выходить из дома, взрослые — опасаются за свою безопасность. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в следкоме, волгоградцы обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
По их словам, многочисленные обращения в администрацию остались без ответа. Люди писали жалобы, звонили, но ситуация не менялась. Даже освещение проблемы в СМИ не принесло результатов.
Бастрыкин лично взял ситуацию под контроль. После обращения жителей в онлайн-приемную СК, он поручил провести проверку по факту бездействия властей. Будет расследовано, почему до сих пор не приняты меры по отлову агрессивных животных, почему игнорируются многочисленные жалобы жителей.