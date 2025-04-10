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До +2° ожидается в Иркутске в пятницу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 70% 764 мм рт. ст. +7°
Источник: НИА Байкал

Ночью в южных районах небольшие, местами умеренные осадки, в горах Хамар-Дабана сильный снег.

Ветер западный, северо-западный с переходом днем на юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, ночью в южных, верхнеленских районах местами порывы 15−18 м/с.

Температура ночью −5,-10°, при прояснении −15,-20°, днем 0,+5°, при облачной погоде 0,-5°.

В Иркутске завтра переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег и снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, температура ночью −4,-6°, днем 0,+2°.