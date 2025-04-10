С вечера 10 апреля запретят парковку у Благовещенского собора в Воронеже

Мемориал находится у Благовещенского собора.
В связи с планируемым мероприятием запретят парковку с 18:00 четверга, 10 апреля, до 14:00 пятницы, 11 апреля. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Парковка и остановка автотранспорта будет ограничена по улице Фридриха Энгельса — от дома № 10 до пересечения с улицей Феоктистова.
Напомним, что 11 апреля ежегодно отмечается «Международный день освобождения узников нацистских концлагерей». Эта памятная дата посвящена узникам нацистских концентрационных лагерей гитлеровской Германии в период с 1933 по 1945 годы.