С вечера 10 апреля запретят парковку у Благовещенского собора в Воронеже

В связи с планируемым мероприятием запретят парковку с 18:00 четверга, 10 апреля, до 14:00 пятницы, 11 апреля. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Парковка и остановка автотранспорта будет ограничена по улице Фридриха Энгельса — от дома № 10 до пересечения с улицей Феоктистова.