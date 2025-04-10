В Свердловской области врачи успешно удалили редкую опухоль

Врачи Свердловской областной больницы успешно удалили редкую опухоль у 41-летней пациентки. Женщину оперировали, используя малотравматичный метод. Об этом сообщают в Департаменте информационной политики.
Успешную операцию по удалению редкого новообразования у жительницы Ирбитского района провели врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1). Опухоль была размером около 10 сантиметров. Ее обнаружили во время операции по удалению кист яичников.
«Находка» оказалась кистозной невриномой — доброкачественной опухолью. Она выросла из третьего крестцового отверстия и находилась между верхней частью крестца и дном таза.
— Впервые в своей практике столкнулся с такой локализацией. Хотя это доброкачественная опухоль, существовал риск, что со временем она могла трансформироваться в злокачественную, поэтому было принято решение об оперативном лечении, — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии СОКБ № 1 Алексей Богданов.
Операцию провели, используя всего четыре небольших прокола. Врачам удалось удалить опухоль. Пациентка смогла встать и начать ходить уже в день операции, а через неделю ее выписали из больницы.