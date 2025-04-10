В Свердловской области врачи успешно удалили редкую опухоль

— Впервые в своей практике столкнулся с такой локализацией. Хотя это доброкачественная опухоль, существовал риск, что со временем она могла трансформироваться в злокачественную, поэтому было принято решение об оперативном лечении, — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии СОКБ № 1 Алексей Богданов.