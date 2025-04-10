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В Свердловской области врачи успешно удалили редкую опухоль

Редкую опухоль успешно удалили врачи Свердловской областной больницы.

Источник: Све.РФ

Врачи Свердловской областной больницы успешно удалили редкую опухоль у 41-летней пациентки. Женщину оперировали, используя малотравматичный метод. Об этом сообщают в Департаменте информационной политики.

Успешную операцию по удалению редкого новообразования у жительницы Ирбитского района провели врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1). Опухоль была размером около 10 сантиметров. Ее обнаружили во время операции по удалению кист яичников.

«Находка» оказалась кистозной невриномой — доброкачественной опухолью. Она выросла из третьего крестцового отверстия и находилась между верхней частью крестца и дном таза.

— Впервые в своей практике столкнулся с такой локализацией. Хотя это доброкачественная опухоль, существовал риск, что со временем она могла трансформироваться в злокачественную, поэтому было принято решение об оперативном лечении, — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии СОКБ № 1 Алексей Богданов.

Операцию провели, используя всего четыре небольших прокола. Врачам удалось удалить опухоль. Пациентка смогла встать и начать ходить уже в день операции, а через неделю ее выписали из больницы.