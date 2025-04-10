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В Новосибирске ФСБ пресекла незаконный доступ к закрытой информации «Почты России»

ФСБ пресекла утечку данных клиентов «Почты России» в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске ФСБ выявила незаконный доступ к закрытым данным клиентов АО «Почты России» и АО «Почта Банка».

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, сотрудница одного из отделений оформляла электронные подписи на клиентов без их ведома, а эти подписи использовались для получения услуг без паспорта.

По данным следствия, подписи применялись для выполнения планов и продавались третьим лицам.

Напомним, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура пресекла в Новосибирской области несколько правонарушений за неделю.