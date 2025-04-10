В Новосибирске ФСБ пресекла незаконный доступ к закрытой информации «Почты России»

В Новосибирске ФСБ выявила незаконный доступ к закрытым данным клиентов АО «Почты России» и АО «Почта Банка».
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, сотрудница одного из отделений оформляла электронные подписи на клиентов без их ведома, а эти подписи использовались для получения услуг без паспорта.
По данным следствия, подписи применялись для выполнения планов и продавались третьим лицам.
Напомним, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура пресекла в Новосибирской области несколько правонарушений за неделю.