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На Дону зарегистрировано 50 тысяч безработных

Рынок труда Ростовской области показывает положительную динамику.

Источник: Комсомольская правда

Согласно последним данным Ростовстата, численность безработных в регионе сократилась до 50,4 тыс. человек. Эти показатели были зафиксированы в ходе обследования, проводившегося с декабря 2024 по февраль текущего года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется снижение количества нетрудоустроенных граждан на 16,1%,. Уровень общей безработицы стабилизировался на отметке 2,3% и не меняется с сентября 2024 года.

Ранее редакция КП — Ростов-на-Дону сообщила, что в Ростовской области уже сто многодетных семей получили земельный сертификат.