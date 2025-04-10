На Дону зарегистрировано 50 тысяч безработных

Согласно последним данным Ростовстата, численность безработных в регионе сократилась до 50,4 тыс. человек. Эти показатели были зафиксированы в ходе обследования, проводившегося с декабря 2024 по февраль текущего года.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется снижение количества нетрудоустроенных граждан на 16,1%,. Уровень общей безработицы стабилизировался на отметке 2,3% и не меняется с сентября 2024 года.
Ранее редакция КП — Ростов-на-Дону сообщила, что в Ростовской области уже сто многодетных семей получили земельный сертификат.