В Крыму начнут строить два новых водохранилища

В Крыму всего — 15 водохранилищ, восемь из них — наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением полуострова к России, в 2014-м перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе СВО российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода вновь перестала поступать в июне 2023-го из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.