Габариты прибора для коррекции курса самолета уменьшены втрое

В оптических магнитометрах используется специальное волокно. В отличие от обычного, оно меньше искажает излучение при изгибах и перепадах температур и работает с тем типом светового сигнала, который нужен для высокой чувствительности прибора. Исследователи сократили длину оптоволокна в катушке с 1 тыс. до 10 м, что позволило изменить размеры прибора.