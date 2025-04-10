Габариты прибора для коррекции курса самолета уменьшены втрое

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ в три раза уменьшить размеры прибора для измерения магнитных полей, который используется в системах авиационной навигации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Магнитометр, измеряющий магнитные поля, применяется в навигационных системах самолетов для коррекции курса, он также помогает искать полезные ископаемые, затонувшие корабли, неразорвавшиеся боеприпасы и диагностировать заболевания. В России используются импортные устройства. Ученые предложили усовершенствованную схему магнитометра, которая сделала его компактнее.
«Разработанный учеными магнитометр примерно в три раза меньше традиционных датчиков. Решение позволит усовершенствовать навигационные системы самолетов, корректирующих курс по магнитным линиям. В будущем отечественные устройства могут стать доступной альтернативой существующим зарубежным аналогам, сочетая высокую точность с малыми габаритами», — уточнили в университете.
В оптических магнитометрах используется специальное волокно. В отличие от обычного, оно меньше искажает излучение при изгибах и перепадах температур и работает с тем типом светового сигнала, который нужен для высокой чувствительности прибора. Исследователи сократили длину оптоволокна в катушке с 1 тыс. до 10 м, что позволило изменить размеры прибора.
«Мы заменили [форму катушки] на короткий отрезок волокна длиной всего 10 м, замкнутый в кольцо, то есть оптический резонатор — благодаря нему даже при малой длине свет проходит большое расстояние за счет многократных оборотов. Это значительно уменьшает габариты устройства», — комментирует Антон Чувызгалов, младший научный сотрудник кафедры общений физики ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Результаты работы опубликованы в журнале Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics.