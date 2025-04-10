Ярмарка появится на месте снесенного рынка в Красноглинском районе Самары

В Красноглинском районе Самары официальная ярмарка появится на месте незаконного рынка, который ликвидировали в этом году в поселке Береза. Об этом сообщил глава района Вячеслав Коновалов во время прямого эфира с жителями.
«Предпринимателю предлагали оформить документы и привести облик торговых рядов в порядок, но он на это не пошел. Районные власти ликвидировали незаконные объекты и очистили территорию от мусора», — рассказал Коновалов.
Профильный департамент направил в региональное Минэкономразвития документацию для включения территории в реестр ярмарок. В Красноглинском районе остается демонтировать 11 незаконных объектов, большая часть которых находится на территории острова Зелененький. Собственник деревянных домиков пообещал сам их убрать.