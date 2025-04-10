В Калининграде заменили мемориальную доску Тулену Кабилову

Тулен Кабилов принимал участие в штурме Кёнигсберга. В уличных боях он уничтожил гранатой вражеский пулемёт, а также отличился в рукопашной схватке. Погиб 10 апреля 1945 года в районе Юдиттен (сейчас — ул. Менделеева), когда при отражении контратаки противника подорвал гранатой вражескую самоходку. Тулен Кабилов похоронен в братской могиле в Чкаловске.