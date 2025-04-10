В Калининграде заменили мемориальную доску Тулену Кабилову

В Калининграде на здании школы № 14 заменили мемориальную доску, посвященную Герою Советского союза и гвардии сержанту Тулену Кабилову. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.
Тулен Кабилов принимал участие в штурме Кёнигсберга. В уличных боях он уничтожил гранатой вражеский пулемёт, а также отличился в рукопашной схватке. Погиб 10 апреля 1945 года в районе Юдиттен (сейчас — ул. Менделеева), когда при отражении контратаки противника подорвал гранатой вражескую самоходку. Тулен Кабилов похоронен в братской могиле в Чкаловске.
По данным портала prussia.39, мемориальную доску поменяли в третий раз. На первоначальном варианте были изображены портрет Героя в зимней шапке, георгиевская лента, медаль «Золотая Звезда», лавровая ветвь и высечена надпись: «Герой Советского Союза Тулен Кабилов. 1917−1945». На более позднем варианте мемориальной доски зимнюю шапку-ушанку заменили фуражкой.
На новой доске выполнена надпись «Герой Советского Союза гвардии сержант Тулен Кабилов. Уроженец Казахстана. Героически погиб при штурме Кёнигсберга 10.04.1945». Кроме того, Герой изображен без головного убора.