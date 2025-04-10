В Воронежской области введут запрет на склонение женщин к абортам

В Воронежской области разработали региональный закон о защите женщин от склонения к абортам, сообщил губернатор Александр Гусев. За нарушение запрета будет предусмотрен крупный штраф. Такое решение продиктовано тревожной статистикой.
В прошлом году 1400 жительниц региона хотели прервать беременность. Чуть больше трети из них в итоге поменяли свое решение и сохранили жизнь своим детям. Но 900 малышей не родились.
По словам главы региона, планируется проводить профилактическую работу по разным направлениям, в том числе — организовать тренинги и семинары для медиков, чтобы помочь женщинам принимать осознанное решение о материнстве.
Проект нового закона внесут на обсуждение депутатов уже в ближайшее время.