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В Воронежской области введут запрет на склонение женщин к абортам

Соответствующий закон рассмотрит областная дума.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области разработали региональный закон о защите женщин от склонения к абортам, сообщил губернатор Александр Гусев. За нарушение запрета будет предусмотрен крупный штраф. Такое решение продиктовано тревожной статистикой.

В прошлом году 1400 жительниц региона хотели прервать беременность. Чуть больше трети из них в итоге поменяли свое решение и сохранили жизнь своим детям. Но 900 малышей не родились.

По словам главы региона, планируется проводить профилактическую работу по разным направлениям, в том числе — организовать тренинги и семинары для медиков, чтобы помочь женщинам принимать осознанное решение о материнстве.

Проект нового закона внесут на обсуждение депутатов уже в ближайшее время.