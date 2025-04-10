«Станет частью городского пространства». В экс-СИЗО в Пищаловском замке откроют кафе, рестораны, офисы и коворкинг

Во время реконструкции у самого замка будет полностью обновлена разрушенная стена с одной из угловых башен. Также будут воспроизведены исторические габариты и рисунок оконных и дверных проемов — все вернут в аутентичное состояние. При реконструкции будут максимально сохраняться своды в коридорах и помещениях, отреставрируют центральную металлическую лестницу. Планируется сохранение существующей винтовой лестницы на одной из башен, откуда виден город. А вот основную внутреннюю планировку немного изменят, разобрав поздние перегородки, максимально сохраняя стены девятнадцатого века.