«Станет частью городского пространства». В экс-СИЗО в Пищаловском замке откроют кафе, рестораны, офисы и коворкинг

Стало известно, что будет после реконструкции в Пищаловском замке в центре Минска, где размещалось СИЗО, пишет агентство «Минск-Новости».
В 2025 году Пищаловскому замку на улице Володарского исполняется 200 лет. В юбилейный год определилась дальнейшая судьба исторического объекта, бывшего тюрьмой.
Так, после реконструкции Пищаловский замок превратится в многофункциональный комплекс с сохранением по концепции пяти построек, которые относятся к историко-культурным ценностям. Так, остается сам замок, одноэтажное здание за ним, а также объекты первой линии со стороны улицы Володарского, скрытые на данный момент за забором. При этом сам забор и более поздние постройки будут демонтированы.
Таким образом территория Пищаловского замка станет открытой площадью, здесь поставят мобильную сцену, где будут проходить концерты и исторические реконструкций. Еще обустроят прогулочную зону и парковку.
В самих исторических зданиях после реконструкции откроют объекты общепита и административные помещения. Операторы объекта: «Минотель», «Аква-Минск», «Белкоопсоюз», бизнес-центр «Столица», ТЦ «Столица», «Коммунарка».
Во время реконструкции у самого замка будет полностью обновлена разрушенная стена с одной из угловых башен. Также будут воспроизведены исторические габариты и рисунок оконных и дверных проемов — все вернут в аутентичное состояние. При реконструкции будут максимально сохраняться своды в коридорах и помещениях, отреставрируют центральную металлическую лестницу. Планируется сохранение существующей винтовой лестницы на одной из башен, откуда виден город. А вот основную внутреннюю планировку немного изменят, разобрав поздние перегородки, максимально сохраняя стены девятнадцатого века.
На цокольном и первом этажах после разместят объекты общепита с отдельными входами. А на втором и третьем этажах уже будут административные помещения.
— Возможно это будут коворкинги, выставочная галерея, туристическое бюро или другие офисы, ориентированные на обслуживание клиентов, — говорят авторы концепции.
Нескольким двухэтажным зданиям вдоль улицы Володарского вернут исторический масштаб до одного этажа. Застройка снаружи будет напоминать стену замка, но с внутренней стороны будут помещения. Оставят две арки-входа. В первой линии построек планируют разместить объекты общепита на 54 и 46 мест, там же будет находиться администрация комплекса и еще несколько офисов, общественный туалет. А в одноэтажном здании в дальней части территории сделают ресторан на 80 мест с возможностью проведения банкетов.
По разработанной концепции подготовят проект. И, возможно, подготовительные строительные работы в комплексе начнутся еще в 2025 году.
Главной целью реконструкции является включение территории Пищаловского замка в общее городское пространство и включение ее в часть экскурсионного маршрута по историческому центру Минска.
Ранее Мингорисполком сообщал, что минский Пищаловский замок не станет музеем после переезда СИЗО.
А в этом году стало известно, что СИЗО на Володарского в Минске реконструируют и откроют там общепит и офисы.
Тем временем Международный выставочный центр откроется в Минске 9 мая.