Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольскую, Невскую, Пархоменко и другие улицы в центре Волгограда озеленят

Более двух тысяч деревьев высадят на центральных улицах Волгограда в апреле.

Источник: РИА "Новости"

Это весной в Волгограде более зелеными станет ряд улиц в центре города: мэрия готовится заключить большой контракт на озеленение. Более двух тысяч деревьев и кустарников компания — победитель аукциона — высадит в зеленых зонах района. Это будут сосны, ели, туи, акации, ивы, клены и другие деревья.

В течение 10 дней городские власти подпишут контракт, после чего агрономы подрядчика сразу начнут высаживать растения. Саженцы привезут сразу с комом земли для более легкой адаптации, отмечают в мэрии. По контракту проспект Ленина и Комсомольскую украсят липы, на Коммунистической высадят клены, на Нулевой Продольной и улице Ковентри — ивы, у музея «Россия — моя история», рядом с Речпортом на набережной, как и на Невской появятся можжевельники, а улицу Пархоменко будут озеленять с помощью елей и гортензий.

Также зеленые зоны будет обрамлять живая изгородь, поэтому в контракте предусмотрена посадка более 1,5 тысячи кусов бирючины.