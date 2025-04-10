Комсомольскую, Невскую, Пархоменко и другие улицы в центре Волгограда озеленят

В течение 10 дней городские власти подпишут контракт, после чего агрономы подрядчика сразу начнут высаживать растения. Саженцы привезут сразу с комом земли для более легкой адаптации, отмечают в мэрии. По контракту проспект Ленина и Комсомольскую украсят липы, на Коммунистической высадят клены, на Нулевой Продольной и улице Ковентри — ивы, у музея «Россия — моя история», рядом с Речпортом на набережной, как и на Невской появятся можжевельники, а улицу Пархоменко будут озеленять с помощью елей и гортензий.