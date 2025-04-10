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Жители Иркутской области смогут увидеть в небе новую комету

Для наблюдений понадобится бинокль.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области смогут увидеть новую комету под названием С/2025 F2. Как сообщил КП-Иркутск председатель Иркутского Регионального Астрономического общества Павел Никифоров, небесное тело обнаружил австралийский астроном на одном из снимков, сделанных космическим аппаратом.

— Чтобы увидеть комету, посмотрите на небо в направлении восточно-северо-восточного горизонта незадолго до восхода Солнца. Понадобится бинокль или небольшой телескоп. Сейчас комета постепенно набирает яркость, — рассказывает Павел Никифоров.

В том случае, если «хвостатая звезда» переживет ближайшее сближение с Солнцем, то ее можно будет увидеть и на вечернем небе. У сибиряков такая возможность появится в течение ближайших недель. Единственная загвоздка — никто не может точно сказать, какой она будет яркости.

По прогнозам, комета достигнет пика яркости 1 мая 2025 года — именно тогда произойдет самое максимальное сближение с нашей планетой и с Солнцем. На снимках, которые удалось снять астрономам, видно, что тело похоже на небольшую зеленую сферу со слабым «хвостом».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе работодателя оштрафовали за задержку зарплат.