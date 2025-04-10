Жители Иркутской области смогут увидеть в небе новую комету

В том случае, если «хвостатая звезда» переживет ближайшее сближение с Солнцем, то ее можно будет увидеть и на вечернем небе. У сибиряков такая возможность появится в течение ближайших недель. Единственная загвоздка — никто не может точно сказать, какой она будет яркости.