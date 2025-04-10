Сезон ежедневной разводки мостов стартовал в Петербурге

Как уточнили в СПб ГБУ «Мостотрест», навигация по Неве и Малой Невке продлится с 10 апреля по 30 ноября, по Большой Невке — с 20 апреля по 15 ноября. Мосты будут разводить ежедневно, за исключением праздничных ночей: 1−2 и
Помимо этого, разводка традиционно отменяется при сильном ветре, морозе или подъеме уровня воды в акватории Невы, напомнили в ведомстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что до официального старта навигации в Петербурге в течение нескольких недель проводилась технологическая разводка мостов.