Сорванное лето: Анапа вернула сотни миллионов рублей за путевки в лагеря

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, ссылаясь на данные мониторинга, который охватил 27 оздоровительных учреждений Анапы и Темрюкского района, передает «ТАСС».



По словам Вахрукова, проектная вместимость этих лагерей — около 92 тысяч мест, но на данный момент реализовано только 19 тысяч путевок. Для сравнения: в апреле прошлого года на аналогичную дату загрузка лагерей уже превышала 90 процентов.



В некоторых здравницах загруженность составляет менее 5 процентов, а в девяти лагерях — и вовсе ноль. Это создает серьезную финансовую нагрузку на турбизнес региона: крупные организации лишились оборотных средств, и в ряде случаев были вынуждены возвращать оплату клиентам.



Тем не менее, отметил замминистра, бизнес продолжает подготовку к летнему сезону. Там, где есть бассейны, медуслуги и санаторная база, ситуация выглядит устойчивее. В таких местах размещения туристы смогут отдохнуть летом. Власти и предприниматели также разрабатывают новые программы, чтобы сохранить интерес со стороны путешественников.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что спрос на детские лагеря Краснодарского края в этом году упал на 40−45 процентов. Как поясняли в комиссии РСТ по детскому отдыху, на решение родителей повлияли рост цен на путевки, а также обеспокоенность экологической ситуацией, вызванной разливом мазута на Черноморском побережье. В некоторых лагерях стоимость путевок выросла до 25%, что также отразилось на заполняемости.