Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, ссылаясь на данные мониторинга, который охватил 27 оздоровительных учреждений Анапы и Темрюкского района, передает «ТАСС».
По словам Вахрукова, проектная вместимость этих лагерей — около 92 тысяч мест, но на данный момент реализовано только 19 тысяч путевок. Для сравнения: в апреле прошлого года на аналогичную дату загрузка лагерей уже превышала 90 процентов.
В некоторых здравницах загруженность составляет менее 5 процентов, а в девяти лагерях — и вовсе ноль. Это создает серьезную финансовую нагрузку на турбизнес региона: крупные организации лишились оборотных средств, и в ряде случаев были вынуждены возвращать оплату клиентам.
Тем не менее, отметил замминистра, бизнес продолжает подготовку к летнему сезону. Там, где есть бассейны, медуслуги и санаторная база, ситуация выглядит устойчивее. В таких местах размещения туристы смогут отдохнуть летом. Власти и предприниматели также разрабатывают новые программы, чтобы сохранить интерес со стороны путешественников.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что спрос на детские лагеря Краснодарского края в этом году упал на 40−45 процентов. Как поясняли в комиссии РСТ по детскому отдыху, на решение родителей повлияли рост цен на путевки, а также обеспокоенность экологической ситуацией, вызванной разливом мазута на Черноморском побережье. В некоторых лагерях стоимость путевок выросла до 25%, что также отразилось на заполняемости.
Сорванное лето: Анапа вернула сотни миллионов рублей за путевки в лагеря
Детские лагеря Анапы накануне лета оказались заполнены всего на 21 процент. Туроператоры уже вернули родителям свыше 500 миллионов рублей за неиспользованные путевки.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, ссылаясь на данные мониторинга, который охватил 27 оздоровительных учреждений Анапы и Темрюкского района, передает «ТАСС».