Российские ученые создали метод отслеживания решений ИИ

«Сейчас изменить его поведение (ИИ — прим. ТАСС) — сложная задача, ведь существующие методы не дают нам четкого понимания, где именно возникла проблема. Наши исследования в области интерпретируемости ИИ направлены на то, чтобы такие сбои можно было заметить и быстро исправить их без дорогостоящего переобучения модели. SAE Match — это первый шаг к созданию более прозрачного и надежного искусственного интеллекта, которому можно доверять. И мы планируем продолжить исследования в направлении интерпретируемости ИИ», — приводятся в сообщении слова руководителя научной группы LLM Foundations T-Bank AI Research Никиты Балаганского.