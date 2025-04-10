Роспотребнадзор: решения по пляжам Кубани пока нет

По словам господина Мурагимова, работа всех структур Роспотребнадзора на местах усилена, включая территориальные подразделения в Анапе, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, однако «определенной информации» на данный момент нет. Он подчеркнул, что окончательная позиция должна быть основана на проверенных данных, и решение о допуске к пляжному отдыху будет принято исключительно в рамках межведомственной комиссии.
На вопрос о возможных сроках появления заключения представитель ведомства ответил, что этот вопрос не входит в компетенцию Роспотребнадзора и относится к компетенции координирующего органа.
В то же время, как сообщила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Анна Тимофеева, на данный момент министерство не может гарантировать родителям безопасность купания детей в Черном море при организации отдыха в лагерях, поскольку отсутствует официальная позиция санитарного ведомства.