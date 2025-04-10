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Роспотребнадзор: решения по пляжам Кубани пока нет

Окончательное санитарное заключение по поводу безопасности пляжей Краснодарского края и Крыма после аварии с танкерами на Черном море до сих пор не представлено, сроки его подготовки также не определены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления Роспотребнадзора Тимура Мурагимова. Спикер отметил, что вопрос находится в ведении правительственной комиссии, созданной для оценки последствий инцидента.

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Мурагимова, работа всех структур Роспотребнадзора на местах усилена, включая территориальные подразделения в Анапе, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, однако «определенной информации» на данный момент нет. Он подчеркнул, что окончательная позиция должна быть основана на проверенных данных, и решение о допуске к пляжному отдыху будет принято исключительно в рамках межведомственной комиссии.

На вопрос о возможных сроках появления заключения представитель ведомства ответил, что этот вопрос не входит в компетенцию Роспотребнадзора и относится к компетенции координирующего органа.

В то же время, как сообщила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Анна Тимофеева, на данный момент министерство не может гарантировать родителям безопасность купания детей в Черном море при организации отдыха в лагерях, поскольку отсутствует официальная позиция санитарного ведомства.