Роспотребнадзор: решения по пляжам Кубани пока нет

Окончательное санитарное заключение по поводу безопасности пляжей Краснодарского края и Крыма после аварии с танкерами на Черном море до сих пор не представлено, сроки его подготовки также не определены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления Роспотребнадзора Тимура Мурагимова. Спикер отметил, что вопрос находится в ведении правительственной комиссии, созданной для оценки последствий инцидента.