В «Дзене» появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появилась на главной странице в «Дзене» — она размещена перед разделом «Свежее» и называется «80 лет назад», обратил внимание корреспондент РИА Новости.
В «Дзене» указывают, что это историко-просветительский проект. На главной странице в течение месяца каждый день будут публиковаться подлинные архивные материалы о событиях, происходивших день в день ровно 80 лет назад.
В разделе «80 лет назад» пользователи смогут погрузиться в реальные сводки с фронта, узнавать истории героев и видеть, чем жила страна в самый решающий момент в ее истории. А еще — вспомнить штурм Кенигсберга и прочитать о том, как казах-земляк подарил боевой самолет летчику, добавляется на платформе.