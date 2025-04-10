В «Дзене» появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы

В разделе «80 лет назад» пользователи смогут погрузиться в реальные сводки с фронта, узнавать истории героев и видеть, чем жила страна в самый решающий момент в ее истории. А еще — вспомнить штурм Кенигсберга и прочитать о том, как казах-земляк подарил боевой самолет летчику, добавляется на платформе.