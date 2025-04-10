В Новосибирске создадут систему контроля обсерватории «Спектр-М»

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Летающий образец системы контроля зеркал для космической обсерватории «Спектр-М» планируется разработать и изготовить в Новосибирске к 2028−2029 годам. Это важно для качества получаемых данных по исследованию Вселенной, сообщил в пресс-центре ТАСС директор Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН Петр Завьялов.
Главное зеркало обсерватории в форме параболы будет состоять из 96 сегментов, каждый из которых будет иметь возможность высокоточного перемещения (адаптации).
«Наш институт делает разработку системы измерения контроля формы этого зеркала на борту. По данным этой системы измерения телескоп будет настраиваться в некое идеальное состояние, чтобы достичь рекордной характеристики по разрешению и по чувствительности и иметь возможность заглянуть в далекие просторы Вселенной Начало летного образца будет в районе 2028−2029 года», — сказал он.
Обсерватория «Спектр-М» предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. По словам Завьялова, запуск обсерватории состоится в 2034—2035 годах. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.
«Спектр-М» планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли. Головная организация по созданию космического комплекса — НПО им. С. А. Лавочкина, разработкой комплекса научной аппаратуры занимается астрокосмический центр ФИАН, а за проектирование конструкции телескопа отвечает ИСС им. М. Ф. Решетнева.