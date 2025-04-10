В Новосибирске создадут систему контроля обсерватории «Спектр-М»

«Наш институт делает разработку системы измерения контроля формы этого зеркала на борту. По данным этой системы измерения телескоп будет настраиваться в некое идеальное состояние, чтобы достичь рекордной характеристики по разрешению и по чувствительности и иметь возможность заглянуть в далекие просторы Вселенной Начало летного образца будет в районе 2028−2029 года», — сказал он.