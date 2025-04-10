В Иркутской области приведут в порядок более 200 км опорных дорог России

— Автодороги, входящие в опорную сеть, связывают между собой регионы нашей страны, — рассказывает министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов. — По поручению президента Владимира Путина, к 2030 году нужно привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети в регионе. В этом году на проведение работ выделено более шести миллиардов рублей.