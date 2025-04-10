В Иркутской области приведут в порядок более 200 км опорных дорог России

Иркутскую область ждет масштабный ремонт дорог. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в порядок приведут более 200 километров покрытия, которое входит в опорную дорожную сеть России. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» подрядчик обновит семь мостов и 23 участка.
— Автодороги, входящие в опорную сеть, связывают между собой регионы нашей страны, — рассказывает министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов. — По поручению президента Владимира Путина, к 2030 году нужно привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети в регионе. В этом году на проведение работ выделено более шести миллиардов рублей.
На какие именно участки выйдут дорожники? Первая трасса — это Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, там предстоит отремонтировать более 46 километров. Планируется, что работы удастся завершить в 2026—2027 годах. На этой же дороге к концу 2025 приведут в порядок три моста через реки Каменка, Люра и Горхон.
Хорошая новость для автомобилистов! Ремонт завершится на острове Ольхон и по пути к нему, речь об автодороге Баяндай — Еланцы — Хужир. Помимо этого работы начнутся в Усть-Удинском, Осинском, Усть-Кутском и других районах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске у 539 человек выявили отклонения во время «Ярмарки здоровья».