Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотные грузовики будут колесить по трассе в Нижегородской области

Как сообщили в ГК «Автодор», в скором времени по трассе М-12, которая проходит через Нижегородскую область, запустят беспилотные грузовики.

Большегрузы, не нуждающиеся в управлении, уже запустили по Центральной кольцевой автодороге в Московской области. Как рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушкнко, следующий этап — запуск инновационных автомобилей от Санкт-Петербурга до Казани, без единого светофора.

«Использование цифровых решений делает наши трассы “умными”, что создает необходимые условия для движения беспилотного транспорта, — отметил Вячеслав Петушенко.

Ранее мы писали о том, что строительство обхода Балахны вошло в план правительства РФ.