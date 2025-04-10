Беспилотные грузовики будут колесить по трассе в Нижегородской области

Большегрузы, не нуждающиеся в управлении, уже запустили по Центральной кольцевой автодороге в Московской области. Как рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушкнко, следующий этап — запуск инновационных автомобилей от Санкт-Петербурга до Казани, без единого светофора.
«Использование цифровых решений делает наши трассы “умными”, что создает необходимые условия для движения беспилотного транспорта, — отметил Вячеслав Петушенко.
Ранее мы писали о том, что строительство обхода Балахны вошло в план правительства РФ.