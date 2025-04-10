Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля

Об этом сообщили в Нижегородской епархии. Шествие запланировано в 15:00 и начнется от Архангельского собора Нижегородского кремля. Процессия пройдет по привычному маршруту: Зеленский съезд — площадь Народного единства — улица Рождественская — Канавинский мост — улица Стрелка — Александро-Невский кафедральный собор. Движение и парковка транспорта будут запрещены по всему маршруту.