В Воронеже 14 апреля откроют проезд по улице Софьи Перовской

В Воронеже рабочие завершают работы по замене коллектора на улице Софьи Перовской с опережением графика. В воскресенье подрядчик уберет территорию, а уже в понедельник, 14 апреля, движение по набережной откроют.
В рамках благоустройства Петровской набережной предстоит создание различных рекреационных зон, которые подразумевают создание инженерной инфраструктуры на участке от Чернавского до ВоГРЭСсовского моста. Поэтому позже потребуется еще одно перекрытие улицы от улицы Чернышевского до Успенского Адмиралтейского храма.
По словам мэра, дальнейшие работы с коммуникациями изменений схем проезда на набережной не потребуют. Половина сетей выведена с зоны проезжей части на грунт.