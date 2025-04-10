Скончался эндокринолог нижегородской больницы имени Семашко Александр Костров

По окончании мединститута работал интерном Большемурашкинской ЦРБ, а с 1973 года и до последних дней — бессменный врач нижегородской больницы имени Семашко, где сначала работал врачом-ординатором, а потом — старшим врачом эндокринологического отделения. С 2018 года Александр Костров принимал пациентов в поликлинике больницы.