Скончался эндокринолог нижегородской больницы имени Семашко Александр Костров

Эндокринолог Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко, отличник здравоохранения РФ Александр Костров скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил в своем telegram-канале главный редактор медицинского информагентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Больнице имени Семашко он посвятил более 50 лет своей жизни.
По окончании мединститута работал интерном Большемурашкинской ЦРБ, а с 1973 года и до последних дней — бессменный врач нижегородской больницы имени Семашко, где сначала работал врачом-ординатором, а потом — старшим врачом эндокринологического отделения. С 2018 года Александр Костров принимал пациентов в поликлинике больницы.
Костров долгое время был главным внештатным эндокринологом Нижегородской области, он всегда был готов прийти на помощь, помогал советом и делом.
Коллеги отзывались о нем как о немногословном и трудолюбивом наставнике.
Редакция ИА «Время Н» выражает свои соболезнования родным и близким Александра Кострова.