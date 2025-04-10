В День древонасаждения саженцы высадят более чем на 350 площадках Ростова

Центральные мероприятия пройдут на 11 знаковых территориях: в парке Дружба на бульваре Комарова, в сквере Пионерский, у Театральной площади и в других популярных местах — здесь горожан ждут концерт и угощение. Также озеленение затронет 50 внутриквартальных территорий, 242 учреждения образования, 27 медорганизаций и 20 культурных объектов.