В День древонасаждения саженцы высадят более чем на 350 площадках Ростова

12 апреля Ростов-на-Дону отметит традиционный День древонасаждения. К мастшабному экологическому празднику присоединятся более 350 площадок по всему городу, и подготовку к нему обсудили в администрации донской столицы.
Высаживать будут районированные породы, адаптированные к местному климату: 2,6 тысячи деревьев и четыре тысячи кустарников за счет внебюджетных источников.
Центральные мероприятия пройдут на 11 знаковых территориях: в парке Дружба на бульваре Комарова, в сквере Пионерский, у Театральной площади и в других популярных местах — здесь горожан ждут концерт и угощение. Также озеленение затронет 50 внутриквартальных территорий, 242 учреждения образования, 27 медорганизаций и 20 культурных объектов.
А в рамках акции «Сад памяти» в парке 70-летия Победы в Суворовском высадят 250 саженцев.
Глава города Александр Скрябин поручил районным администрациям взять на баланс новые посадки.
— Важно не только высадить деревья, но и обеспечить им должный уход, — подчеркнул глава и лично призвал горожан присоединиться к акции. — Дорогие ростовчане! Приглашаю вас 12 апреля принять участие в весеннем Дне древонасаждения. Приходите вместе со своими родными и близкими на праздник.
Напомним, традиция массовых посадок деревьев существует в Ростове с начала прошлого века и ежегодно объединяет тысячи горожан.