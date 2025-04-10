В Калининграде вводят новый способ оплаты проезда в пригороде — по геолокации

Одним из новшеств стала оплата по геолокации через приложение «ПроТранспорт+». Эта функция уже доступна на линии Светлогорск-2 — Калининград. До этого она успешно прошла тестирование на других направлениях, включая маршруты Нижний Новгород — Моховые Горы, Казань — Аэропорт и Калининград — Зеленоградск. За время тестовой эксплуатации пассажиры совершили около 20 тысяч поездок, что подтверждает удобство и эффективность нового сервиса.
Кроме того, пассажиры могут воспользоваться оплатой по подписке через СБП. Этот способ позволяет сохранять источник оплаты и обеспечивает быструю покупку билета в приложении «РЖД Пассажирам». В настоящее время эта функция тестируется в Санкт-Петербурге и других регионах, а в мае-июне планируется её расширение на другие субъекты Российской Федерации.
Важным обновлением стало возвращение приложения «РЖД Пассажирам» для пользователей iPhone. Теперь его можно установить через сервис бета-тестирования, оставив заявку на официальном сайте РЖД. Приложение полностью совместимо с предыдущими версиями из AppStore, и для удобства получения обновлений рекомендуется включить функцию автообновления. При этом разработчики советуют не удалять старую версию приложения, если она уже установлена на устройстве.
Все эти нововведения направлены на повышение удобства пассажиров и сокращение времени на оформление билетов, что делает путешествия по железной дороге более комфортными и современными.