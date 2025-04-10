В Калининграде вводят новый способ оплаты проезда в пригороде — по геолокации

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться оплатой по подписке через СБП. Этот способ позволяет сохранять источник оплаты и обеспечивает быструю покупку билета в приложении «РЖД Пассажирам». В настоящее время эта функция тестируется в Санкт-Петербурге и других регионах, а в мае-июне планируется её расширение на другие субъекты Российской Федерации.