Сенатор Рогозин возмутился шумом улиц Ростова

— От лезгинки вас не спасут ни наглухо закрытые окна гостиницы, ни подушки на головах, ни вата в ушах. Все непривычно громко. Может, сказываются последствия контузии. Я совсем не узнаю этот город, — написал Дмитрий Рогозин.