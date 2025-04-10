Сенатор Рогозин возмутился шумом улиц Ростова

Сенатор Дмитрий Рогозин посетил Ростов и был неприятно удивлен. Своими впечатлениями о донской столице он поделился в личном телеграм-канале.
Его возмутил шум, который доносился из салонов проезжающих по улицам автомобилей. Он отметил, что ростовские водители любят включать громко музыку. И это в основном шансон, армянские песни и лезгинка.
— От лезгинки вас не спасут ни наглухо закрытые окна гостиницы, ни подушки на головах, ни вата в ушах. Все непривычно громко. Может, сказываются последствия контузии. Я совсем не узнаю этот город, — написал Дмитрий Рогозин.