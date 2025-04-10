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Ректором РГГУ назначен Андрей Логинов

Ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) назначен Андрей Логинов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства науки и высшего образования РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Андрей Викторович Логинов. С 2024 года исполнял обязанности ректора РГГУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что Логинов с 1993 года занимал руководящие должности на государственной гражданской службе. Так, он являлся начальником управления президента РФ по вопросам внутренней политики, полномочным представителем правительства РФ в Государственной думе, заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а также статс-секретарем — заместителем министра юстиции России.