Ректором РГГУ назначен Андрей Логинов

Отмечается, что Логинов с 1993 года занимал руководящие должности на государственной гражданской службе. Так, он являлся начальником управления президента РФ по вопросам внутренней политики, полномочным представителем правительства РФ в Государственной думе, заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а также статс-секретарем — заместителем министра юстиции России.