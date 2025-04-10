«Паровоз Победы» приедет в Альметьевск и Бугульму

В честь Дня Победы в этом году в составе ретропоезда будут новые экспонаты — в нем будет 9 платформ с военной техникой. Среди них — редкие исторические образцы, такие как автомобиль-амфибия. Эта машина участвовала в реальных боях, и сегодня сохранилась лишь в единичных экземплярах.