В Башкирии начался мониторинг состояния воинских захоронений.

Мониторинг состояния воинских захоронений начался в Башкирии. Член Общественной палаты РБ, руководитель «Поискового движения России» в Башкортостане Владимир Волков начал мониторинг паспортов госпитальных воинских захоронений. Работа пока проводится в дистанционном формате, а непосредственный осмотр состояний воинских захоронений запланирован на май, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Больше половины госпитальных воинских захоронений в Башкирии оформлены неверно, это приводит к тому, что могилы воинов оказываются за чертой воинских захоронений, в связи с чем могут быть уничтожены. Много ошибок при написании имен и фамилий в паспортах воинских захоронений и братских могил, — отмечает Владимир Волков. — В частности, например, госпитальные захоронения с единичными воинскими могилами по паспортам оформлены как братские могилы, хотя есть книги умерших в госпитале, где указано, что бойцы покоятся каждый в отдельной могиле».
Далее планируется подготовить исправленные списки со ссылками на документы, где указано правильное написание. Списки будут переданы в администрации муниципалитетов, где находятся захоронения, и будут продублированы в республиканские органы, курирующие это направление, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.