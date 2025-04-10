В Башкирии начался мониторинг состояния воинских захоронений.

«Больше половины госпитальных воинских захоронений в Башкирии оформлены неверно, это приводит к тому, что могилы воинов оказываются за чертой воинских захоронений, в связи с чем могут быть уничтожены. Много ошибок при написании имен и фамилий в паспортах воинских захоронений и братских могил, — отмечает Владимир Волков. — В частности, например, госпитальные захоронения с единичными воинскими могилами по паспортам оформлены как братские могилы, хотя есть книги умерших в госпитале, где указано, что бойцы покоятся каждый в отдельной могиле».