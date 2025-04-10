На Пионерской улице в Светлогорске перенесли остановку

Теперь павильон находится в 15 метрах от предыдущего расположения.
Как сообщает глава администрации города Владимир Бондаренко, на участке будут вести работы по расширению тротуара. Ремонт за свой счет выполнит владелец бывшего хлебозавода.
На участке уже установили временные ограждения.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининграде местные жители пожаловались, что на Колхозной улице на удаленных пешеходных переходах не стерли разметку. Также на объектах надо заменить тактильные указатели.