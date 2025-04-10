Прокуратура внесла представление главному врачу больницы в Лысьве

Прокуратура выявила нарушения в установлении продолжительности рабочего времени сотрудника больницы выше нормы, предусмотренной условиями труда по занимаемой им должности. Другие нарушения затронули несвоевременную выплату заработной платы, включая выплаты при прекращении трудового договора.