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Прокуратура внесла представление главному врачу больницы в Лысьве

Надзорный орган выявил нарушения трудовых прав сотрудника медучреждения.

Источник: Комсомольская правда

Лысьвенская городская прокуратура встала на защиту трудовых прав сотрудника местной больницы. Надзорный орган проверил деятельность ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского городского округа».

Прокуратура выявила нарушения в установлении продолжительности рабочего времени сотрудника больницы выше нормы, предусмотренной условиями труда по занимаемой им должности. Другие нарушения затронули несвоевременную выплату заработной платы, включая выплаты при прекращении трудового договора.

В прокуратуре Пермского края сообщили, по итогам проверки главному врачу медучреждения надзорный орган внес представление. По результатам его рассмотрения нарушения в отношении сотрудника больницы устранили.

Постановлениями прокурора виновных должностных лиц городской больницы в Лысьве привлекли к административной в виде штрафов ответственности от 1 тыс. до 20 тыс. руб.