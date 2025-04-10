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Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили

В РФ упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В России упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, сообщили на сайте правительства.

«Правительство упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», — говорится в релизе.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно предполагает:

сокращение срока регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в список, с 60 до 40 рабочих дней;уменьшение количества предоставляемых для этого документов.

Кроме того, инициатива закрепляет возможность получения услуги в электронном виде, в том числе с помощью «Госуслуг».

Изменения внесли в правила госрегулирования цен на медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП. Они позволят быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.