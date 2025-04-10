Регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства упростили

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В России упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, сообщили на сайте правительства.
«Правительство упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», — говорится в релизе.
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно предполагает:
сокращение срока регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в список, с 60 до 40 рабочих дней;уменьшение количества предоставляемых для этого документов.
Кроме того, инициатива закрепляет возможность получения услуги в электронном виде, в том числе с помощью «Госуслуг».
Изменения внесли в правила госрегулирования цен на медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП. Они позволят быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.