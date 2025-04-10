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Крым вошел в пятерку регионов России по росту рождаемости

Республика Крым вошла в ТОП-5 субъектов России по росту коэффициента рождаемости по итогам 2024 года и первых двух месяцев нынешнего года.

Об этом сообщила вице-премьер республики — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

По ее информации, коэффициент рождаемости в Крыму вырос на 3,3%.

«Сложно исполняемый показатель с учётом демографических провалов 90-х. Особо ценный показатель — рождение третьих и последующих детей», — сказала Романовская.

Ранее в министерстве юстиции РК сообщали, что в Крыму сохраняются стабильно хорошие показатели рождаемости и браков.

24 февраля депутаты Госсовета Крыма приняли закон о региональном семейном капитале для студенческих пар.

В рамках национального проекта «Семья» в Крыму выделено свыше 2,7 млрд рублей на поддержку материнства и детства, развитие детей и создание условий для ухода за пожилыми людьми.