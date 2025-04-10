Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах создать единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из разных стран.
«Очень важен следующий этап развития Евразии, Евразийского континента в части образования — создание единой цифровой платформы по образованию», — сказал министр журналистам.
Кравцов отметил, что благодаря платформе учителя из разных стран смогут рассказывать о своих методиках преподавания и взаимодействия с детьми.
Кроме того, на данном ресурсе получится объединить лучшие образовательные программы, курсы и материалы на различных языках.
Этот шаг будет способствовать развитию межкультурного диалога и обмену знаниями, лежащими в основе общего евразийского образовательного пространства.