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Глава Минпросвещения рассказал о планах по созданию платформы для учителей

Кравцов: в РФ создадут платформу для обмена опытом учителей из разных стран.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах создать единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из разных стран.

«Очень важен следующий этап развития Евразии, Евразийского континента в части образования — создание единой цифровой платформы по образованию», — сказал министр журналистам.

Кравцов отметил, что благодаря платформе учителя из разных стран смогут рассказывать о своих методиках преподавания и взаимодействия с детьми.

Кроме того, на данном ресурсе получится объединить лучшие образовательные программы, курсы и материалы на различных языках.

Этот шаг будет способствовать развитию межкультурного диалога и обмену знаниями, лежащими в основе общего евразийского образовательного пространства.