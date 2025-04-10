Разработана технология нанесения антикоррозийных покрытий для химреакторов

ТОМСК, 10 апреля. /ТАСС/. Технологию нанесения антикоррозийных покрытий из фторопластов для химреакторов, которые используются в малотоннажной химии, пищевой и фармакологической промышленности, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Она позволяет наносить покрытия непосредственно на площадках потенциальных компаний-заказчиков, снижая расходы на монтаж и логистику, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Металлические химические реакторы востребованы в нетфеперерабатывающей, биохимической, нефтехимической, пищевой, парфюмерной, лакокрасочной, фармакологической отраслях. Химреакторы, работающие в условиях агрессивных сред, высоких температуры и давления, постоянно подвергаются коррозии. Она, в свою очередь, грозит возможной разгерметизацией, выбросами опасных токсичных веществ, что может стать причиной техногенных аварий и привести к негативным последствиям для окружающей среды. Кроме того, коррозия влияет на качество выпускаемой продукции из-за попадания примесей в виде ионов или даже частиц железа в синтезируемый продукт в чистых и особо чистых химических процессах.
«Ученые применили покрытия из фторопластов — фторсодержащих полимеров. Технология предполагает использование полимеров, инертных к агрессивным, щелочным средам, например, к фторводородной кислоте. Покрытия из фторопластов более долговечны и подходят для различных производств. Особенно востребованными они могут быть в малотоннажной химии», — сказано в сообщении.
Фторопласты обеспечивают высокую химическую стойкость покрытия к воздействиям минеральных и органических кислот, щелочей, органических растворителей и минеральных масел при температурах до 120 градусов.
«Метод нанесения покрытий распылением — это наше ноу-хау. Мы уже успешно отработали технологию и готовы создавать покрытия на изделиях объемом до шести кубических метров непосредственно на площадях заказчика, что позволит снизить расходы на монтаж и логистику», — поясняет один из разработчиков технологии, руководитель Центра аддитивных технологий общего доступа ПИШ ТПУ Евгений Больбасов.
Первая партия химических реакторов с антикоррозийными покрытиями из фторопластов была изготовлена по заказу производственной компании из Новосибирска. В перспективе технологию можно адаптировать под задачи другого производства.