Разработана технология нанесения антикоррозийных покрытий для химреакторов

Металлические химические реакторы востребованы в нетфеперерабатывающей, биохимической, нефтехимической, пищевой, парфюмерной, лакокрасочной, фармакологической отраслях. Химреакторы, работающие в условиях агрессивных сред, высоких температуры и давления, постоянно подвергаются коррозии. Она, в свою очередь, грозит возможной разгерметизацией, выбросами опасных токсичных веществ, что может стать причиной техногенных аварий и привести к негативным последствиям для окружающей среды. Кроме того, коррозия влияет на качество выпускаемой продукции из-за попадания примесей в виде ионов или даже частиц железа в синтезируемый продукт в чистых и особо чистых химических процессах.