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На выезде из Омска поставили памятник Иосифу Сталину

Монумент появился около частного кафе напротив Старо-Восточного и Ново-Еврейского кладбищ.

Источник: Комсомольская правда

В Омске впервые после перестройки установили памятник Иосифу Сталину. Инициативу проявил предприниматель, который содержит популярное кафе на улице 10 лет Октября напротив Старо-Восточного и Ново-Еврейского кладбищ.

Ростовая фигура генералиссимуса полностью выполнена из дерева, покрыта защитным слоем краски и лака. Как заявил второй секретарь комитета Омского областного отделения КПРФ Иван Федин, омское отделение партии инициативу поддержало.

«В Омске установлены две фигуры Колчака в популярных туристических местах, где омичи и гости города лицезреют военного преступника во всей красе. И в то же время 80 лет Победы мы отмечаем в городе трудовой доблести без фигуры Иосифа Сталина. Если бы не частный предприниматель Вартан, мы бы в Омске не смогли поклониться Иосифу Сталину. Спасибо частной инициативе», — подытожил Иван Федин.

Отметим, что ранее партия КПРФ неоднократно поднимала вопрос о создании памятника Сталину.

Ранее мы писали, что в Омске ветеран ВОВ Дмитрий Рохин отметил 105-летие.