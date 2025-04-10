На выезде из Омска поставили памятник Иосифу Сталину

«В Омске установлены две фигуры Колчака в популярных туристических местах, где омичи и гости города лицезреют военного преступника во всей красе. И в то же время 80 лет Победы мы отмечаем в городе трудовой доблести без фигуры Иосифа Сталина. Если бы не частный предприниматель Вартан, мы бы в Омске не смогли поклониться Иосифу Сталину. Спасибо частной инициативе», — подытожил Иван Федин.