Два участка уфимской улицы Сагита Агиша перекроют на этой неделе

На улице Сагита Агиша изменится режима ограничения движения транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В связи с укладкой нового асфальтобетонного покрытия 12 апреля с 07:00 до полуночи будет полностью перекрыт участок от дома № 2Б по улице Сагита Агиша до Степана Злобина. А 13 апреля в те же часы ограничение коснется отрезка от Степана Злобина до Менделеева.
Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.
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