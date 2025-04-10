Власти Екатеринбурга планируют фейерверк в центре города в День Победы

В то же время действовал приказ министра обороны о праздничных салютах в городах-героях и городах, где дислоцируются штабы военных округов (в Екатеринбурге расположен штаб Центрального военного округа). В результате, год назад артиллерийский салют в честь годовщины Великой Победы был организован на полигоне «Свердловский», находящемся в границах Академического района Екатеринбурга.