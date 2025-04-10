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Власти Екатеринбурга планируют фейерверк в центре города в День Победы

Власти Екатеринбурга в настоящий момент планируют организацию фейерверка и артиллерийского салюта над акваторией городского пруда в День Победы.

Источник: РИА "Новости"

Начало залпов намечено на 22:00. Однако окончательное решение будет приниматься силовиками. Об этом было заявлено на коллегии администрации Екатеринбурга 10 апреля. По словам директора департамента культуры мэрии Ильи Маркова, фейерверк и артиллерийский салют будут завершать праздничные мероприятия непосредственно в День Победы.

«Мы рассчитываем, что он пройдет традиционно над акваторией городского пруда в 22:00. Он будет сопровождаться залпами салюта. Этим мы занимаемся в тесной связке с командованием Центрального военного округа», — сказал Марков.

Продлится фейерверк полчаса — до 22:30.

Напомним, год назад фейерверк в честь Дня Победы был отменен в интересах безопасности граждан. Ссылались на особые меры после теракта в Крокус Сити Холле (он произошел 22 марта 2024 года).

В то же время действовал приказ министра обороны о праздничных салютах в городах-героях и городах, где дислоцируются штабы военных округов (в Екатеринбурге расположен штаб Центрального военного округа). В результате, год назад артиллерийский салют в честь годовщины Великой Победы был организован на полигоне «Свердловский», находящемся в границах Академического района Екатеринбурга.