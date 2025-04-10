Улицу Гоголя в Екатеринбурге закроют на капитальный ремонт до августа

По данным мэрии, АО «Трест Уралтрансспецстрой» ограничит движение транспорта по улице Гоголя — от Куйбышева до Малышева. На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту улицы Гоголя. Ограничения продлятся с 19 апреля по 10 августа 2025 года.