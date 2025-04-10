Улицу Гоголя в Екатеринбурге закроют на капитальный ремонт до августа

По данным мэрии, АО «Трест Уралтрансспецстрой» ограничит движение транспорта по улице Гоголя — от Куйбышева до Малышева. На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту улицы Гоголя. Ограничения продлятся с 19 апреля по 10 августа 2025 года.
Схема движения общественного транспорта при этом не изменится. Горожан просят заранее планировать свой маршрут, учитывая ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на четыре месяца изменится маршрут автобуса № 28 «Радиоколледж — Горбольница № 7». Это связано с модернизацией участка тепловой сети по улице Учителей.