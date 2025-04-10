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Березкин о серии против «Авангарда»: «Буду кайфовать от накала страстей»

Нападающий «Локомотива» поделился настроем перед вторым раундом плей-офф.

Источник: Om1 Омск

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин дал интервью перед началом серии плей-офф против омского «Авангарда», которая стартует 11 апреля в Ярославле.

«Всё отлично, готовимся. У “Авангарда” хорошее нападение и защита, нам нужно прикрывать их лидеров и не давать им свободного пространства», — отметил Березкин.

Он также подчеркнул, что ему не имеет значения, против кого играть, и отметил, что команда уже разобрала игру «Авангарда», обращая внимание на мелкие детали. Березкин добавил, что пауза перед серией не повлияла на эмоции команды. «Мы отдохнули, залечили микротравмы и готовы к борьбе», — сказал он.

«Мне нравится атмосфера в матчах против “Авангарда”, особенно их арена. Я буду кайфовать от игры и накала страстей в этой серии», — заключил форвард.

Серия начнётся завтра, 11 апреля, в Ярославле.