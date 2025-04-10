Березкин о серии против «Авангарда»: «Буду кайфовать от накала страстей»

Он также подчеркнул, что ему не имеет значения, против кого играть, и отметил, что команда уже разобрала игру «Авангарда», обращая внимание на мелкие детали. Березкин добавил, что пауза перед серией не повлияла на эмоции команды. «Мы отдохнули, залечили микротравмы и готовы к борьбе», — сказал он.