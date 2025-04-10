Мэр Омска призывает горожан позаботиться о безопасности детей у окон

Шелест советует установить специальные фиксаторы на окна, чтобы они не открывались полностью. Также он рекомендует проверить состояние ограждений на балконах и лоджиях, чтобы они были крепкими и надёжными. Мэр акцентировал внимание на том, что мебель, которую дети могут использовать, чтобы забраться к окну, лучше убрать подальше от открытых проёмов.