Мэр Омска призывает горожан позаботиться о безопасности детей у окон

По словам мэра, в городе пока не зафиксировано случаев подобных происшествий, однако лучше заранее принять меры предосторожности.
Шелест советует установить специальные фиксаторы на окна, чтобы они не открывались полностью. Также он рекомендует проверить состояние ограждений на балконах и лоджиях, чтобы они были крепкими и надёжными. Мэр акцентировал внимание на том, что мебель, которую дети могут использовать, чтобы забраться к окну, лучше убрать подальше от открытых проёмов.
«Москитная сетка не выдерживает даже веса кота, не говоря уже о ребенке, помните об этом», — подчеркнул мэр, добавив, что нельзя оставлять детей без присмотра.