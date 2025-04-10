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Ил-76 с грузом из Хабаровска доставил помощь пострадавшим в Мьянме

Это уже не первая миссия российских спасателей в пострадавший регион.

Источник: Соцсети

Хабаровские спасатели стали частью гуманитарной миссии: один из двух самолётов Ил-76, вылетевших в Мьянму, отправился с грузом из краевой столицы, — сообщает телеграм-канал Хабаровские авиалинии.

Рейс был организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

На борту — 32 тонны гуманитарного груза: палатки, одеяла, посуда и две электростанции. Всё это предназначено для пострадавших от разрушительного землетрясения.

По данным на сегодня, в Мьянме жертвами стихии стали более 3600 человек. Российские спасатели завершили активную фазу поисков, на месте продолжаются разбор завалов и ликвидация последствий. В работе используется тяжёлая техника.

Это уже не первый гуманитарный рейс в зону бедствия. Россия оказывает помощь в рамках межгосударственного взаимодействия и международной гуманитарной поддержки.