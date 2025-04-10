Ил-76 с грузом из Хабаровска доставил помощь пострадавшим в Мьянме

Хабаровские спасатели стали частью гуманитарной миссии: один из двух самолётов Ил-76, вылетевших в Мьянму, отправился с грузом из краевой столицы, — сообщает телеграм-канал Хабаровские авиалинии.
Рейс был организован по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.
На борту — 32 тонны гуманитарного груза: палатки, одеяла, посуда и две электростанции. Всё это предназначено для пострадавших от разрушительного землетрясения.
По данным на сегодня, в Мьянме жертвами стихии стали более 3600 человек. Российские спасатели завершили активную фазу поисков, на месте продолжаются разбор завалов и ликвидация последствий. В работе используется тяжёлая техника.
Это уже не первый гуманитарный рейс в зону бедствия. Россия оказывает помощь в рамках межгосударственного взаимодействия и международной гуманитарной поддержки.