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В Ростовской области поймали браконьера с уловом более двух тонн рыбы

В Неклиновском районе задержали мужчину с судаком и пиленгасом на 2,5 тонны.

Источник: Комсомольская правда

В районе села Николаевка в Неклиновском районе Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону задержали рыбака с уловом судака и пиленгаса на 2,5 тонны. Тем самым мужчина нарушил правила и требования рыболовства.

Ущерб водным биологическим ресурсам, по предварительной оценке, составил около 2 миллионов и 700 тысяч рублей. Известно, что рыбу и автомобиль, в котором был весь улов, у браконьера изъяли.

— По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.