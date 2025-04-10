В Ростовской области поймали браконьера с уловом более двух тонн рыбы

В районе села Николаевка в Неклиновском районе Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону задержали рыбака с уловом судака и пиленгаса на 2,5 тонны. Тем самым мужчина нарушил правила и требования рыболовства.
Ущерб водным биологическим ресурсам, по предварительной оценке, составил около 2 миллионов и 700 тысяч рублей. Известно, что рыбу и автомобиль, в котором был весь улов, у браконьера изъяли.
— По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.