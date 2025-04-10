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Подстанцию в Новосибирске назвали в честь ветерана Великой Отечественной войны

Энергообъект в центре города теперь носит имя Александра Васильевича Носкова.

Источник: Комсомольская правда

Размещенную в центре Новосибирска подстанцию переименовали в честь ветерана Великой Отечественной войны Александра Васильевича Носкова. В те далекие годы он с освободительными боями дошел до Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Новосибирск».

Церемония присвоения почетного наименования подстанции прошла 9 апреля, ровно за месяц до 80-летия Победы. В ней приняли участие действующие энергетики, бывшие коллеги Александра Носкова, его внук, профсоюз, а также представители региональных и городских властей.

— То, что один из ключевых энергообъектов в центре города теперь будет носить имя воина-энергетика, — большая честь для всего электросетевого комплекса и огромная ответственность для нашего коллектива, — отметил гендиректор компании Дмитрий Шароватов.

Кстати, Александр Носков проработал в компании 30 лет.